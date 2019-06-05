Бурятская колония готова поставлять хлеб в школы

Также колония предлагает макаронные изделия



Исправительная колония №1, что находится в Гусинозёрске, готова поставлять продукты и шить форменную одежду на заказ. Производственные мощности колонии обсудили с представителями Селенгинского района, сообщили в УФСИН по Бурятии.



На совещании обсудили вопросы по обеспечению детских садов и школ Селенгинского района хлебобулочными и макаронными изделиями, а также, возможность пошива форменного обмундирования для юнармейцев.



Производственные мощности исправительной колонии № 1 позволяют ежемесячно выпускать порядка 3,5 тонн хлеба и 1 тонны макаронных изделий.

