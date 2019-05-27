27 Мая

26 Мая

Популярное

В Бурятии почти 2 миллиона гектаров леса мониторят видеокамеры

В Бурятии почти 2 миллиона гектаров леса мониторят видеокамеры
Общество, 
Видеомониторинг ведётся круглосуточно на территории 12 лесничеств

Видеомониторинг с 20 мая 2019 года ведётся в круглосуточном режиме на территории Иволгинского, Заиграевского, Прибайкальского, Заудинского, Прибайкальского, Байкальского, Усть-Баргузинского, Хандагатайского, Верхне-Талецкого, Усть-Баргузинского, Кикинского, Улан-Удэнского лесничеств.

На сегодняшний день площадь, охватываемая видеокамерами, составляет почти 2 миллиона гектаров, сообщили в агентстве лесного хозяйства.

В прошлом году в лесном фонде Бурятии в экспериментальном порядке было установлено 5 видеокамер, которые зарекомендовали себя с лучшей стороны. В районах, которые находились под круглосуточным наблюдением, повысилась оперативность обнаружения, и, соответственно, своевременной ликвидации.

Камеры управляются в режиме реального времени. Параллельно с процессом видеонаблюдения на карте отображается сектор направления обзора, при обнаружении пожара определяются его координаты, площадь очага, ближайшие силы и средства.

- Карты, используемые в системе, являются не просто картинками, а полноценными тематическими слоями, где к каждому объекту может быть привязана информация (лётные карты, лесничества, силы и средства, арендные участки). С помощью системы «Лесохранитель» можно автоматически визуально выявлять пожары на ранних стадиях с помощью установленных веб-камер, а также находить ближайшие средства и силы пожаротушения, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства.
Лес видеонаблюдение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Средний алиментщик в Бурятии – мужчина «в самом расцвете сил»
Средний алиментщик в Бурятии – мужчина «в самом расцвете сил»
Общество, 27.05.2019
Эти должники чаще всего безработные и неимущие  
В Бурятии почти 2 миллиона гектаров леса мониторят видеокамеры
В Бурятии почти 2 миллиона гектаров леса мониторят видеокамеры
Общество, 27.05.2019
Видеомониторинг ведётся круглосуточно на территории 12 лесничеств
В Улан-Удэ прошёл квест «Свет разумения книжного»
В Улан-Удэ прошёл квест «Свет разумения книжного»
Общество, 27.05.2019
В мероприятии приняли участие 7 команд школьников
В Иволгинском дацане Бурятии зацвела сакура
В Иволгинском дацане Бурятии зацвела сакура
Общество, 27.05.2019
Ламы считают, что это предвестие благоприятного года
Бурятский ансамбль «Булжамуур» отметил 35-летие
Бурятский ансамбль «Булжамуур» отметил 35-летие
Общество, 27.05.2019
На юбилейном концерте руководитель ансамбля награждена медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия»
Пограничная операция «Режим» пройдёт в Бурятии
Пограничная операция «Режим» пройдёт в Бурятии
Общество, 27.05.2019
Операция пройдёт на приграничной территории Бурятии
Фестиваль татуировки пройдёт в Иркутске
Фестиваль татуировки пройдёт в Иркутске
Общество, 27.05.2019
Здесь выберут лучшие татуировки на любой вкус  Второй международный Иркутский фестиваль татуировки
Кинологи из Бурятии отправились на «АрМИ-2019»
Кинологи из Бурятии отправились на «АрМИ-2019»
Общество, 27.05.2019
Команда военнослужащих уехала в подмосковный посёлок Княжево
Более двух тысяч иркутян участвовали в велопараде
Более двух тысяч иркутян участвовали в велопараде
Общество, 27.05.2019
Любители езды на велосипеде проехали по центральным улицам Иркутска
В Бурятии «бестужевцы» отметили 90-летие театра
В Бурятии «бестужевцы» отметили 90-летие театра
Общество, 27.05.2019
Трём артистам Русского драматического театра вручили звания заслуженных
В Улан-Удэ почтили память погибших сотрудников ППС
В Улан-Удэ почтили память погибших сотрудников ППС
Общество, 27.05.2019
Девять погибших сотрудников вспомнили поимённо
Военно-спортивные игры «Победа» прошли в Бурятии
Военно-спортивные игры «Победа» прошли в Бурятии
Общество, 27.05.2019
В  танковом соединении в Бурятии состоялся этап республиканской военно-спортивной игры «Победа» с командами военно-патриотических клубов и отрядов Юнармии
В Бурятию прибыли более 50 новобранцев
В Бурятию прибыли более 50 новобранцев
Общество, 27.05.2019
Всего в воинские части республики будет направлено около 400 человек
В Улан-Удэ заявили о совершённой революции в микробиологии
В Улан-Удэ заявили о совершённой революции в микробиологии
Общество, 27.05.2019
В БСМП научились быстро находить опаснейшие бактерии и грибы

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Загрузка...
^