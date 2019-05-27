Видеомониторинг ведётся круглосуточно на территории 12 лесничеств
Видеомониторинг с 20 мая 2019 года ведётся в круглосуточном режиме на территории Иволгинского, Заиграевского, Прибайкальского, Заудинского, Прибайкальского, Байкальского, Усть-Баргузинского, Хандагатайского, Верхне-Талецкого, Усть-Баргузинского, Кикинского, Улан-Удэнского лесничеств.
На сегодняшний день площадь, охватываемая видеокамерами, составляет почти 2 миллиона гектаров, сообщили в агентстве лесного хозяйства.
В прошлом году в лесном фонде Бурятии в экспериментальном порядке было установлено 5 видеокамер, которые зарекомендовали себя с лучшей стороны. В районах, которые находились под круглосуточным наблюдением, повысилась оперативность обнаружения, и, соответственно, своевременной ликвидации.
Камеры управляются в режиме реального времени. Параллельно с процессом видеонаблюдения на карте отображается сектор направления обзора, при обнаружении пожара определяются его координаты, площадь очага, ближайшие силы и средства.
- Карты, используемые в системе, являются не просто картинками, а полноценными тематическими слоями, где к каждому объекту может быть привязана информация (лётные карты, лесничества, силы и средства, арендные участки). С помощью системы «Лесохранитель» можно автоматически визуально выявлять пожары на ранних стадиях с помощью установленных веб-камер, а также находить ближайшие средства и силы пожаротушения, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства.
В Бурятии почти 2 миллиона гектаров леса мониторят видеокамеры
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