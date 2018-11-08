С крыши жилого дома сошёл снег
В суд обратилась жительница Иркутска с иском к управляющей компании «Центральная» о возмещении ущерба, убытков, компенсации морального вреда, судебных расходов и госпошлины.
В марте текущего года произошёл сход снега с крыши дома, расположенного по улице Трудовой, в результате чего были причинены повреждения припаркованному возле дома автомобилю. По данному факту хозяйка машины обратилась в полицию, но в возбуждении уголовного дела было отказано, однако материалами проверки установлена вина управляющей компании.
Судом с управляющей компании в пользу женщины взыскан причинённый ущерб в размере 123 тысяч рублей, размер утраты товарной стоимости в размере 47 тысяч 840 рублей. Также взысканы расходы на оценку ущерба в размере 9 тысяч рублей, расходы на оплату услуг представителя 8000 рублей, на оформление доверенности 1700 рублей, госпошлина 4796 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска.
Иркутянка отсудила более 200 тысяч за повреждённую снегом машину
Общество, Фото:
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