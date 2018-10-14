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Около двух часов улан-удэнцы оставались без отопления

Около двух часов улан-удэнцы оставались без отопления
Общество,  Фото:pixabay.com
Неудобства были вызваны аварией на теплотрассе

Накануне, 13 октября, в 11 утра из-за аварии на теплотрассе произошло отключение отопления. Без тепла остались 4 жилых дома по улицам Павлова 3,5,7; и Терешковой 11 в Улан-Удэ.

В 12:40 неполадки были устранены, теплоснабжение восстановлено. Время отключения составило 1 час 40 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне без отопления остались жители 15 домов и детский сад.                                                                                                                           
отопление
 
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