Неудобства были вызваны аварией на теплотрассе
Накануне, 13 октября, в 11 утра из-за аварии на теплотрассе произошло отключение отопления. Без тепла остались 4 жилых дома по улицам Павлова 3,5,7; и Терешковой 11 в Улан-Удэ.
В 12:40 неполадки были устранены, теплоснабжение восстановлено. Время отключения составило 1 час 40 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне без отопления остались жители 15 домов и детский сад.
Около двух часов улан-удэнцы оставались без отопления
Общество, Фото:
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