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15 домов в Улан-Удэ оставались без тепла

15 домов в Улан-Удэ оставались без тепла
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Отопление появилось ночью

Накануне, 13 октября,  в 18:00 для ремонта задвижки на трубопроводе без отопления остались 15 жилых домов и детский сад №97 «Земляничка» в Октябрьском районе Улан-Удэ. Под отключение попали потребители с улиц Мокрова 19,19А, 21, 23, 27, 28, 29; Калашникова 14, 17, 18; Жердева 40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 40А.

К двум часам ночи работы были завершены. Отопление появилось в домах горожан. Время отключения составило 7 часов 40 минут, сообщается в оперативной сводке по городу. 
отопление
 
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