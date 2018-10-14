Отопление появилось ночью
Накануне, 13 октября, в 18:00 для ремонта задвижки на трубопроводе без отопления остались 15 жилых домов и детский сад №97 «Земляничка» в Октябрьском районе Улан-Удэ. Под отключение попали потребители с улиц Мокрова 19,19А, 21, 23, 27, 28, 29; Калашникова 14, 17, 18; Жердева 40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 40А.
К двум часам ночи работы были завершены. Отопление появилось в домах горожан. Время отключения составило 7 часов 40 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.
15 домов в Улан-Удэ оставались без тепла
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