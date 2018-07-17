Бурятия оказалась в числе лучших по призыву новобранцев



Для доставки молодого пополнения было задействовано свыше 10 воинских эшелонов, военно-транспортная авиация округа. Часть воинских команд была перевезена рейсами гражданской авиации, уточнили в ВВО.





В ходе весенней призывной кампании в Восточном военном округе призвано более 9 тысяч новобранцев, проживающих на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири. Все они уже прибыли в учебные центры округа для прохождения службы.- В лучшую сторону по организации призыва отмечаются военные комиссариаты Бурятии, Забайкальского и Хабаровского краёв, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.Четыре новобранца отправлены для прохождения службы в спортивные роты, в частности, трое из них пройдут военную службу в Сочи, а один в Самаре.В научную роту в Санкт-Петербурге убыл юноша из Хабаровского края. Он будет заниматься научной работой в области IT-технологий.Из общего числа призывников лишь 12 человек направлены на альтернативную гражданскую службу.