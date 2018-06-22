В Улан-Удэ назвали места отлова собак в июле

Горожан призывают следить за домашними питомцами



Комбинат по благоустройству сообщил об адресах в Улан-Удэ, где будут отлавливать безнадзорных животных в июле



Безнадзорных животных будет отлавливать:



- на улицах Шумяцкого, Тулаева, в 148 микрорайоне,

- на улицах Павлова 61,63,65, Столбовая 54, 56, 62, 64, Боевая 12, 14, 14 а ,26;

- на улицах Жердева, Мокрова, Солнечная, Цыбикова, на БКМ и в Сосновом Бору;

- на улицах Ключевская, Краснофлотская, Тобольская, Конечная, Пугачева, Намжилова, Дашиева, Денисова, Калашникова, Бабушкина, Геологическая, Терешковой, Сахьяновой;

- а также на Проспекте Строителей, в микрорайонах Забайкальский, Энергетик, Таежный, Сосновый, Звездный и в ДНТ «Перспектива».



В связи с этим просьба к владельцам домашних животных не отпускать своих любимцев на самовыгул.



Телефоны горячей линии для подачи заявок на отлов безнадзорных домашних животных: 20-41-30, 26-72-05 МБУ «Комбинат по благоустройству Улан-Удэ».







