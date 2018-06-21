Улан-Удэ примет всероссийский турнир по боевому самбо













Фоторепортаж «Байкал-Daily» с прошлогоднего турнира «Шагнувшие в бессмертие» можно посмотреть

Фоторепортаж «Байкал-Daily» с прошлогоднего турнира «Шагнувшие в бессмертие» можно посмотреть по ссылке

В воскресенье, 24 июня, в ФСК в Улан-Удэ состоится открытый всероссийский турнир по боевому самбо класса «А» памяти сотрудников ОМОН «Кречет», погибших при исполнении служебного долга.Турнир имеет статус квалификационного – победителю присваивается звание «Мастер спорта России».- Участвуют спортсмены из Монголии, Иркутской, Новосибирской, Сахалинской областей, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского краев, Республик Хакасии и Тыва. Всего планируется участие порядка 100 спортсменов, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Бурятии.Начало схваток в 10 часов, торжественное открытие в 16 часов.Вход свободный.