Улан-удэнцы живут в доме, которому грозит обрушение

















Одна стена ввалилась внутрь.



- Вот стена ввалилась вся. В двух местах прогиб. Вот эта квартира жилая, она вообще может туда ввалиться, - показывает жительница дома Татьяна Лобова.



По ту сторону стены живется совсем не сладко. То, что обои отлетают- это малая часть беды, говорит собственница Наталья Степанова.



- Когда трогаешь, она ледяная и плюс шторы шевелятся, когда дует ветер дома, - рассказывает Наталья.



А под ногами - минное поле, чуть не туда шагнешь- провалишься, и так практически во всех квартирах – с грустью констатирует жительница.



- Были дыры, невозможные дыры, пороги проваливались, гвозди хальные в полу были, но это было невыносимо, поэтому пришлось переделывать пол, - говорит женщина.



Дом по адресу поселок Аэропорт, 13 ремонта ни разу не видел. Даже подъезд жителям пришлось чинить самим. Объективных причин, почему так происходит уже нет- признаются собственники. Ведь недавно все соседние дома привели в ухоженный вид, а этот, видимо, оставили для того, чтоб было с чем сравнивать.





- То ли несчастный номер, то ли действительно я уже в эту как ее мифы магию цифр начинаю верить, потому что начали 16 дом, 20, 19, 18 и я думаю, ну слава Богу, до нас доходит, раз перескочили на 5 дом. Всё! - возмущается жительница Мария Серебренникова.



Когда воевать с управляющей компанией стало бессмысленно, обратились лично к главе республики Алексею Цыденову. И на удивление жителей уже через несколько дней от него пришел ответ



- Он говорит я вашу жалобу прочитал, говорит. Меры какие я принимаю, я отправляю независимую комиссию к вам, вы ее пожалуйста встретьте и покажите все вот эти. Если независимая комиссия даст заключение, что у вас дом под снос, тогда я вас возьму под контроль до конца, - рассказывают местные жители.



Дом признали аварийным и подлежащим сносу, но сказали, что финансирование закончилось, ждите. И уточнили, что срок примерно 5 лет. Но не уточнили, как прожить эти годы без страха обрушения потолка, стен или пола, сообщает АТВ.



Телекомпания АТВ обещала следить за тем, как продвигается переселение жильцов.





Дому по адресу посёлок Аэропорт, 13 в Улан-Удэ, совсем скоро 50 лет. Однако до юбилея дом может не дожить, причин масса, говорится в сюжете телекомпании АТВ.