МегаФон в 2 раза увеличил скорость интернета в небольших посёлках Бурятии

МегаФон модернизировал и построил новые базовые станции в 17 населённых пунктах Республики Бурятия. Теперь жители отдалённых и малочисленных поселений могут пользоваться цифровыми сервисами даже при повышенной нагрузке на сеть
Особое внимание оператор уделил увеличению покрытия и расширению ёмкости сети LTE в удалённых от Улан-Удэ и небольших населённых пунктах. С начала года МегаФон провёл модернизацию базовых станций в сёлах Иволгинск, Баянгол, посёлках городского типа Селенгинск и Каменск. Также оператор на 50% расширил частотный диапазон LTE в городе Северобайкальске. Все это позволило нарастить пропускную способность сети и увеличить скорость мобильного интернета. Благодаря технологическому апгрейду, более 28 тысяч жителей этих населённых пунктов могут пользоваться цифровыми сервисами даже в пиковые часы, например, вечером и в праздничные дни, когда нагрузка на сеть возрастает.
Оператор впервые запустил сеть 4G в сёлах Таловка, Белоозерск, Оёр и Посольское, рабочем посёлке Танхой, посёлке Речка Мишиха. Также связь стандарта LTE появилась вблизи зоны отдыха Чивыркуйский залив и курорта Хакусы. Теперь сельчане и гости байкальских курортов могут наравне с жителями крупных городов смотреть онлайн фильмы в разрешении FullHD, передавать «тяжёлые» файлы в мессенджерах и почте, вести прямые эфиры в соцсетях, удалённо учиться и работать. Кроме того, им стала доступна технология голосовых звонков VoLTE. Аналитики МегаФона подтверждают высокую востребованность цифровых услуг в этих сёлах: средний уровень потребления трафика здесь на 25% больше, чем в Улан-Удэ.
- Наша стратегическая цель по развитию сети в Бурятии – предоставлять качественные цифровые услуги всем абонентам, независимо от того, где они находятся. Комплексная модернизация оборудования и запуск новых базовых станций стандарта LTE позволила нам только за первое полугодие обеспечить высокоскоростным интернетом 4G ещё свыше 33 тысяч сельчан. При этом мы фиксируем рост активности абонентов в сети: с начала года общий трафик передачи данных оператора в регионе вырос в 1,5 раза, – комментирует Олеся Степанова, директор МегаФона в Республике Бурятия.
Согласно последнему исследованию международной компании Ookla, МегаФон признан лидером в Бурятии по скорости мобильного интернета. По данным за 2 квартал 2022 года медианная скорость скачивания в регионе составила 26,72 Мбит/с, это лучший показатель среди всех операторов связи. Эксперты отдельно оценили работу интернета в Улан-Удэ – здесь медианная скорость скачивания составила 30,53 Мбит/с, что также является наивысшим результатом.
МегаФон в 2 раза увеличил скорость интернета в небольших посёлках Бурятии
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