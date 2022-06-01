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МегаФон проанализировал цифровые привычки детей

МегаФон проанализировал цифровые привычки детей
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Эксперты выяснили, что дети не любят разговаривать по телефону

Дети не любят разговаривать по телефону и в шесть раз активнее смотрят видео, чем играют в игры. К таким выводам пришли эксперты МегаФона, изучив цифровые привычки абонентов в возрасте от 3 до 14 лет. В основу исследования лёг анализ пользовательского опыта на новом тарифе для детей.

Средняя продолжительность исходящих вызовов не превышает двух минут в день — дети не любят разговаривать по телефону. Примерно столько же времени тратится на входящие звонки. Активнее всего абоненты пользуются гаджетами для просмотра видео — на видеосервисы приходится 44% трафика. Второй по популярности вид активности — интернет-сёрфинг (19%), далее следуют мессенджеры (13%) и социальные сети (9%). А вот игры занимают только 7% от общего объёма трафика.

Чаще всего юные пользователи смотрят YouTube — 23% мобильного трафика. Затем следуют TikTok с 15% и Telegram с показателем 9%. В пятёрку самых популярных сервисов у детей также входят «ВКонтакте» (7%) и Google Market (6%).

В списке наиболее популярных игр — раннер Subway Surfers (12+), королевская битва Garena free fire (12+), шутер Roblox (12+), онлайн-версия настольной игры лудо Ludo King (6+), головоломка Fill The Fridge (6+). Пользователи устройств на IOS также играли в королевскую битву PUBG (12+), головоломку Fishdom (6+) и виртуальный бильярд 8 Ball Pool (6+).

Рейтинг популярности среди моделей гаджетов возглавляет смартфон Xiaomi Redmi 9A. В тройку лидеров вошли также Samsung Galaxy A12 и Xiaomi Redmi 9C NFC. На четвёртом месте — iPhone 7. Всего в топ-10 — по три модели Xiaomi, Huawei и Apple iPhone.

В сентябре 2021 года МегаФон вошёл в альянс по защите детей в цифровой среде и подписал хартию «Цифровая этика детства». «МегаФон Kids» — одна из инициатив компании, направленная на обеспечение безопасной онлайн-среды для детей. В неё включена опция, ограничивающая доступ к нежелательному для детей контенту. Сейчас под фильтр попадает более 10 тысяч сайтов, и их перечень обновляется ежедневно. Кроме этого, доступ к мобильному интернету ограничен с 23:00 до 6:00.

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