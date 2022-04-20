Храниться там могут 160 урн с прахом
В Улан-Удэ установят тарифы на услуги колумбария.
Горсовет наделит соответствующими полномочиями администрацию города. Так что устанавливать тарифы будет мэрия.
Колумбарий вместе с крематорием построен на территории кладбища «Южное» и предназначен для размещения урн с прахом умерших. Всего храниться там могут 160 урн с прахом.
Как сообщал «Байкал-Daily», крематорий в Улан-Удэ заработал в октябре 2021 года. А рядом со зданием крематория на территории кладбища «Южное» располагается колумбарий (место для захоронения урн).
Всего в России действует 27 крематориев в 23 городах. Улан-удэнский крематорий - единственный между Новосибирском и Хабаровском.
В Улан-Удэ установят тарифы на услуги колумбария
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