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В Улан-Удэ начал работу крематорий

В Улан-Удэ начал работу крематорий
Общество,  Фото:Алла Намсараева
Строительство длилось три года

Появление крематория в Улан-Удэ стало результатом взаимодействия органов государственной власти республики, города и частного бизнеса. Строительство крематория длилось три года, находится он на территории кладбища «Южное».

- Предполагалось, что крематорий откроется раньше, однако пандемия внесла свои коррективы. В крематории два прощальных зала. Рядом со зданием крематория на территории кладбища «Южное» располагается колумбарий (место для захоронения урн). Стоит отметить, что всего в России действует 27 крематориев в 23 городах. Улан-Удэнский крематорий - единственный между Новосибирском и Хабаровском, - сообщила Алла Намсараева, специалист информационный департамент Улан-Удэнского крематория.






Крематорий в Улан-Удэ необходим, в том числе из-за проблемы нехватки мест на кладбищах.

Как сообщал «Байкал-Dailу», речь о строительстве крематория в Улан-Удэ шла много лет. В 2005 году проектом заинтересовались сразу несколько инвесторов. Однако тогда из-за отсутствия нормативной базы проект не был воплощён в жизнь. Но в конце 2017 года было заключено соглашение между правительством Бурятии и инвестором ООО «Улан-Удэнский крематорий». Власти Бурятии выделили предприятию в аренду земельный участок на территории кладбища «Южное» для реализации проекта. Открытие планировалось в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса сроки сдвинулись.
крематорий

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