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Более 500 предприятий в байкальских регионах получили антикризисную поддержку Сбера

Более 500 предприятий в байкальских регионах получили антикризисную поддержку Сбера
Бизнес, 
Байкальский банк Сбербанка предоставил 1 млрд рублей по льготной программе ФОТ 3.0

За время второго этапа программы в ноябре и декабре 2021 года банк на территориях Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края и Якутии заключил более 500 кредитных соглашений на предоставление займов.

В Бурятии мерой поддержки воспользовались 65 организаций, предприятий и ИП, общий объём выданных кредитов составил 85,9 млн рублей. 30% заёмщиков составили компании, работающие в сфере общественного питания, 10% - организации, осуществляющие деятельность в сфере туризма.

- Мы видим, что у бизнеса по-прежнему есть потребность в антикризисных мерах и господдержке, особенно на фоне новой волны COVID-19. Второй этап госпрограммы ФОТ 3.0. стал логичным продолжением льготной программы кредитования бизнеса под 2%. Эти программы позволяют снизить нагрузку на организации и главное – сохранить рабочие места. По данным, во второй этап программы Байкальский банк затратил около 50% от всего объёма программы кредитования ФОТ 3.0. Таким образом, наш банк использовал весь лимит, выделенный ему на реализацию этой меры господдержки. Более того, благодаря запуску программы были автоматически реструктурированы все кредитные договоры, выданные в ходе первого этапа, что позволило продлить срок возврата кредита, - рассказал управляющий Бурятским отделением Сбербанка Денис Лепчугов.

Высокая доля финансирования по программе в регионах присутствия Байкальского банка Сбербанка была достигнута благодаря оперативному рассмотрению заявок заёмщиков, одобрению и выдаче в онлайн-формате. Так, средний срок рассмотрения заявок в рамках госпрограммы ФОТ 3.0 составил менее двух дней, что почти в два раза быстрее, чем по другим программам льготного кредитования с господдержкой.

Справка

ПАО Сбербанк — банк в России. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбера — www.sber.ru.
Сбер Сбербанк банки

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