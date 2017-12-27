«Бурятрегионавтодор» перевозил пассажиров без плана безопасности

В дело вмешалаcь транспортная прокуратура



Бурятской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о транспортной безопасности при эксплуатации объектов водного транспорта.



Как показала проведённая проверка, ГКУ «Бурятрегионавтодор» на праве оперативного управления использует 3 объекта транспортной инфраструктуры и 6 транспортных средств водного транспорта, для перевозок пассажиров. До настоящего времени ответчиком не разработаны планы обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры.



Суд удовлетворил иск Бурятского транспортного прокурора к ГКУ «Управление региональных автомобильных дорог Республики Бурятия» о понуждении выполнить требования законодательства и обязал последних разработать планы обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры до 31 марта 2018 года.



Решение не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда Улан-Удэ.

