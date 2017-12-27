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«Бурятрегионавтодор» перевозил пассажиров без плана безопасности

Бизнес,  27.12.2017 16:19
В дело вмешалаcь транспортная прокуратура

Бурятской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о транспортной безопасности при эксплуатации объектов водного транспорта.

Как показала проведённая проверка, ГКУ «Бурятрегионавтодор» на праве оперативного управления использует 3 объекта транспортной инфраструктуры и 6 транспортных средств водного транспорта, для перевозок пассажиров. До настоящего времени ответчиком не разработаны планы обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры.

Суд удовлетворил иск Бурятского транспортного прокурора к ГКУ «Управление региональных автомобильных дорог Республики Бурятия» о понуждении выполнить требования законодательства и обязал последних разработать планы обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры до 31 марта 2018 года.

Решение не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда Улан-Удэ.
 
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