Под Иркутском водитель Subaru сбила насмерть пешехода

Происшествия, Фото: Госавтоинспекция Иркутска

Наезд произошёл в тёмное время суток



24 марта вблизи посёлка Пивовариха, что под Иркутском, 33-летняя водитель Subaru Lancaster насмерть сбила пешехода. Произошло это в 21:20 на третьем километре автодороги Иркутск – Большое Голоустное.



- Женщина-водитель, управляя автомашиной Subaru Lancaster, следуя в направлении Иркутска, допустила наезд на пешехода, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП 46-летний мужчина скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.



Полицейские проводят проверку, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

