25 марта

24 марта

Популярное

Под Иркутском водитель Subaru сбила насмерть пешехода

Под Иркутском водитель Subaru сбила насмерть пешехода
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутска
Наезд произошёл в тёмное время суток

24 марта вблизи посёлка Пивовариха, что под Иркутском, 33-летняя водитель Subaru Lancaster насмерть сбила пешехода. Произошло это в 21:20 на третьем километре автодороги Иркутск – Большое Голоустное.

- Женщина-водитель, управляя автомашиной Subaru Lancaster, следуя в направлении Иркутска, допустила наезд на пешехода, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП 46-летний мужчина скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.

Полицейские проводят проверку, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
ДТП смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии клещ укусил ребёнка
В Бурятии клещ укусил ребёнка
Происшествия, 25.03.2024
Жителей республики предупреждают о начале сезона клещей
Под Иркутском водитель Subaru сбила насмерть пешехода
Под Иркутском водитель Subaru сбила насмерть пешехода
Происшествия, 25.03.2024
Наезд произошёл в тёмное время суток
В Иркутске на пожаре в квартире погиб мужчина
В Иркутске на пожаре в квартире погиб мужчина
Происшествия, 25.03.2024
Возгорание произошло из-за короткого замыкания
Житель Бурятии схлопотал «условку» из-за 280 рублей
Житель Бурятии схлопотал «условку» из-за 280 рублей
Происшествия, 25.03.2024
Мужчина потратил деньги с чужой карты
На пожаре в Забайкалье погибла трёхлетняя девочка
На пожаре в Забайкалье погибла трёхлетняя девочка
Происшествия, 25.03.2024
Мать успела спасти из огня годовалую дочь
В Бурятии произошло очередное землетрясение
В Бурятии произошло очередное землетрясение
Происшествия, 25.03.2024
Оно зафиксировано в отдалённом районе
Жительница Бурятии простила грабителя
Жительница Бурятии простила грабителя
Происшествия, 25.03.2024
Мужчина вырвал из её рук музыкальную колонку
В Улан-Удэ любитель пьяной езды не смог обжаловать приговор
В Улан-Удэ любитель пьяной езды не смог обжаловать приговор
Происшествия, 24.03.2024
Мужчину неоднократно останавливали нетрезвым за рулём 
Улан-удэнцы скорбят по погибшим в «Крокус Сити Холле»
Улан-удэнцы скорбят по погибшим в «Крокус Сити Холле»
Происшествия, 24.03.2024
Горожане несут цветы к памятнику «Чёрный тюльпан»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^