Наезд произошёл в тёмное время суток
24 марта вблизи посёлка Пивовариха, что под Иркутском, 33-летняя водитель Subaru Lancaster насмерть сбила пешехода. Произошло это в 21:20 на третьем километре автодороги Иркутск – Большое Голоустное.
- Женщина-водитель, управляя автомашиной Subaru Lancaster, следуя в направлении Иркутска, допустила наезд на пешехода, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП 46-летний мужчина скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.
Полицейские проводят проверку, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
Под Иркутском водитель Subaru сбила насмерть пешехода
Происшествия, Фото:
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