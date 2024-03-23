В Улан-Удэ при пожаре пострадала женщина

Пожар произошёл в центре города



Минувшей ночью на телефон пожарной охраны поступило сообщение о загорании в многоквартирном доме по улице Смолина. На место происшествия были направлены подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.



До прибытия пожарных возгорание было ликвидировано жильцами квартиры.



- В результате пожара огнём был повреждён диван на площади 1 квадратного метра. Хозяйка квартиры 1979 года рождения получила ожоги и отравление угарным газом. Была госпитализирована в БСМП, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.



Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём. К тушению привлекались 14 человек личного состава и 4 единицы пожарной техники.

