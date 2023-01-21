В Улан-Удэ произошло страшное ДТП

Одну из машин разорвало на части



Ночью 21 января в 100-х кварталах Улан-Удэ произошло страшное ДТП. В столкновении двух легковушек одна из машин практически превратилась в груду металла. Автомобиль буквально разорвало на части. Видео опубликовал в своём Telegram-канале аварийный комиссар Батыр Артыков.



Чудом обошлось без жертв и серьёзных травм.



- В 2.20 часов ночи 35-летний водитель автомобиля «Ниссан Санни» при выезде со стороны 102 квартала в Улан-Удэ не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем «Лексус». В результате ДТП мужчина с ушибами был доставлен в медучреждение. Второй водитель не пострадал, - сообщили «Байкал-Dailу» в УГИБДД по Бурятии.



Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

