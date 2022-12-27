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В Улан-Удэ 18-летний парень погиб при падении с 18-го этажа

В Улан-Удэ 18-летний парень погиб при падении с 18-го этажа
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Тело погибшего нашли утром

Утром 26 декабря в Улан-Удэ возле строящегося высотного дома на огороженной территории обнаружили тело 18-летнего юноши. Вероятно, он погиб в результате несчастного случая. Следователи проводят доследственную проверку.

- По предварительным данным, вечером 25 декабря юноша перелез через ограждение на территорию строящегося объекта, поднялся на крышу возводимого здания. Спустя некоторое время упал с высоты 18-го этажа. Камеры, установленные на территории стройки, зафиксировали, что молодой человек был один и ни с кем не контактировал. Его тело утром обнаружил работник, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Сейчас следователи проводят необходимые процессуальные мероприятия, выясняя все обстоятельства трагедии; проверяются все версии о смерти юноши.

В соцсетях друзья погибшего парня рассказали, что он был студентом. «Умер хороший человек. Знаю его с хорошей стороны. Надеюсь расследование будет справедливым и объективным», - написала его знакомая.

Как сообщал «Байкал-Daily», 14 ноября произошла похожая трагедия на стройке в 140Б микрорайоне Улан-Удэ. В результате несчастного случая погиб 53-летний иностранный рабочий из ближнего зарубежья, трудившийся на строительстве высотного жилого дома. 

В феврале 2021 года в 111 микрорайоне Улан-Удэ погиб сантехник. Он для обследования фановой трубы канализации поднялся на чердак, откуда выбрался на карниз с металлическим покрытием. Не удержавшись на скользкой поверхности, мужчина сорвался с высоты четвёртого этажа. 

Летом 2019 года в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района со строящегося объекта сорвался рабочий. Его доставили в больницу. 
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