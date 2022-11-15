15 ноября

14 ноября

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В Улан-Удэ рабочий погиб, упав с высоты десяти этажей

В Улан-Удэ рабочий погиб, упав с высоты десяти этажей
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Трагический случай произошёл на строительстве высотки в 140Б квартале

14 ноября произошла трагедия на стройке в 140Б микрорайоне Улан-Удэ. В результате несчастного случая погиб 53-летний иностранный рабочий из ближнего зарубежья, трудившийся на строительстве высотного жилого дома.

Следователи проводят доследственную проверку.

- По предварительным данным, бригада иностранных рабочих выполняли субподрядные отделочные работы внутри помещений в строящемся высотном жилом доме. 14 ноября они работали на 10-м этаже здания, куда с нижних этажей при помощи грузового мачтового подъемника перемещали строительные материалы. При очередном подъёме груза, состоявшего из длинных деревянных брусков, один из работников в нарушение требований техники безопасности остался на платформе подъёмника. На уровне десятого этажа один из брусков, торчавших наружу, зацепился за край балконной плиты и сбил с платформы человека. При падении с высоты мужчина получил повреждения, от которых скончался на месте происшествия, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Сейчас проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия.

К сожалению, подобные трагические случаи в Бурятии уже происходили. Как сообщал «Байкал-Daily», в конце октября в руднике «Ирокинда» в Муйском районе погиб проходчик, на которого обрушилась горная масса с кровли выработки.

В феврале 2021 года в 111 микрорайоне Улан-Удэ погиб сантехник. Он обследовал для обследования фановой трубы канализации поднялся на чердак, откуда выбрался на карниз с металлическим покрытием. Не удержавшись на скользкой поверхности, мужчина сорвался и упал вниз с высоты четырёх этажей. Он скончался на месте.

Летом 2019 года с Нижний Саянтуй (Вахмистрово) Тарбагатайского района с высоты второго этажа строящегося объекта сорвался рабочий. Его доставили в больницу.

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