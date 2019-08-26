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В пригороде Улан-Удэ строитель упал с высоты

В пригороде Улан-Удэ строитель упал с высоты
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Строитель сорвался со второго этажа

Инцидент произошёл 23 августа в селе Нижний Саянтуй (Вахмистрово) Тарбагатайского района. Рабочий сорвался с возводящегося объекта с высоты второго этажа. По некоторым данным, этим строящимся объектом является школа.

В пресс-службе МВД по Бурятии подтвердили факт падения мужчины.

- На данный момент мужчина находится в медицинском учреждении. Сотрудниками полиции проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшествия. Материалы проверки будут направлены в Следственное управление СКР по Бурятии, - сообщили «Байкал-Daily» в министерстве внутренних дел.




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