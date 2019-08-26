В пригороде Улан-Удэ строитель упал с высоты

Строитель сорвался со второго этажа



Инцидент произошёл 23 августа в селе Нижний Саянтуй (Вахмистрово) Тарбагатайского района. Рабочий сорвался с возводящегося объекта с высоты второго этажа. По некоторым данным, этим строящимся объектом является школа.



В пресс-службе МВД по Бурятии подтвердили факт падения мужчины.



- На данный момент мужчина находится в медицинском учреждении. Сотрудниками полиции проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшествия. Материалы проверки будут направлены в Следственное управление СКР по Бурятии, - сообщили «Байкал-Daily» в министерстве внутренних дел.









