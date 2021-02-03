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В Улан-Удэ сантехник погиб, упав с крыши

В Улан-Удэ сантехник погиб, упав с крыши
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Сантехник выполнял работы по заявке жителя многоквартирного дома

3 февраля возле многоквартирного дома в 111-м микрорайоне Улан-Удэ обнаружено тело 36-летнего мужчины. Он погиб, упав с высоты. Следователи проводят доследственную проверку, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

По предварительным данным, мужчина работал сантехником в местной управляющей компании. 3 февраля он обслуживал заявку жителя дома, который сообщил о неприятном запахе в квартире из системы канализации. Для обследования фановой трубы канализации работник поднялся на чердак, откуда выбрался на карниз с металлическим покрытием.

Не удержавшись на скользкой поверхности, мужчина сорвался и упал вниз с высоты четырёх этажей. Он скончался на месте.


При осмотре в его одежде обнаружили письменную заявку, связку ключей от чердачных помещений и другие предметы.

- В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия, - уточнили в следственном управлении.

Как сообщал «Байкал-Daily», в декабре в Улан-Удэ погиб монтажник окон, упавший с шестого этажа.


смерть падение
 
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