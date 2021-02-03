В Улан-Удэ сантехник погиб, упав с крыши

3 февраля возле многоквартирного дома в 111-м микрорайоне Улан-Удэ обнаружено тело 36-летнего мужчины. Он погиб, упав с высоты. Следователи проводят доследственную проверку, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
По предварительным данным, мужчина работал сантехником в местной управляющей компании. 3 февраля он обслуживал заявку жителя дома, который сообщил о неприятном запахе в квартире из системы канализации. Для обследования фановой трубы канализации работник поднялся на чердак, откуда выбрался на карниз с металлическим покрытием.
Не удержавшись на скользкой поверхности, мужчина сорвался и упал вниз с высоты четырёх этажей. Он скончался на месте.
При осмотре в его одежде обнаружили письменную заявку, связку ключей от чердачных помещений и другие предметы.
- В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия, - уточнили в следственном управлении.
Как сообщал «Байкал-Daily», в декабре в Улан-Удэ погиб монтажник окон, упавший с шестого этажа.