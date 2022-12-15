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В Иркутской области живодёры сбросили кота и кошку с пятого этажа

В Иркутской области живодёры сбросили кота и кошку с пятого этажа
Происшествия,  Фото:Инцидент | Иркутск
Животные долго мучились, а затем погибли

В городе Усть-Кут Иркутской области живодёры жестоко расправились с котом и кошкой. Их сбросили из окна пятого этажа дома на улице Судостроительная. Животные упали на козырёк крыльца организации, занимающихся ритуальными услугами. Об инциденте очевидцы рассказали в паблике «Инцидент|Иркутск».

- Пока их пытались оттуда достать соседи, животные кричали от боли, а потом умерли, - рассказал местный житель.

По его словам, заявление в полицию по факту жестокого обращения с животными уже подано, проводится проверка.

В комментариях подписчики резко осудили поступок неизвестных людей. Они пишут:

«Что с людьми творится?»,

«Как можно над животными издеваться? Не понимаю!»,

«За это надо сажать. Жаль животинок»,

«Я не понимаю, как так можно с животными. Сначала растить, кормить, любить, а потом взять и убить».
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