Шквалистый ветер оставил жителей Бурятии без света

Накануне в Бурятии разгулялась непогода. Не обошлось без повреждений и отключений электроэнергии.
Сильный ветер и молнии оставили без электроэнергии жителей Селенгинского района. По информации группы «Селенга-инфо. 24/7», под отключение попали: частично село Гусиное Озеро, Рыбхоз; село Енхор; частично село Селендума; часть Новоселенгинска; село Бараты; точечные абоненты села Темник; единичные потребители села Ацула. В городе Гусиноозёрск без света посёлок Наран и улица Рабочая.
- Восстановительные работы ведутся. Работает 4 бригады, - уточняет «Селенга-инфо. 24/7».
Аварийное отключение электроэнергии произошло в Тарбагатайском районе. В селе Кордон ветер повалил дерево, которое порвало провода. Без света остались 50 человек. Частичное отключение электроэнергии произошло в селе Тарбагатай, сообщает «Тарбагатай-инфо. 24/7».
В Баунтовском районе в посёлке Северный грозой разбило опоры, сообщает «Баунт-инфо. 24/7».
В Еравнинском районе два села остались без света по причине падения высоковольтной опоры со стороны Забайкальского края, сообщает «Еравна-инфо. 24/7».
Также аварийное отключение электроэнергии случились в Закаменском, Курумканском, Кяхтинском, Бичурском районах.
В Улан-Удэ отключения электроэнергии были на нескольких улицах: Кабанская, Мерецкова, Дорожная, Автотранспортная, Гурульбинская, Ключевская, микрорайон Аэропорт, сообщает ЕДДС. Везде электроэнергия восстановлена.
В Мухоршибирском районе ветром снесло шифер с крыш зданий, сообщает местная группа «Мухоршибирь-инфо. 24/7». В селе Гашей с пожарной части снесены с крыши 45 листов шифера, частично разрушен фронтон, по улице Ленина на четырёх жилых домах частично сорвало кровлю. В улусе Усть-Алтачей с крыши Дома культуры и школы сорвало по 4 листа шифера. У 16 жилых домов снесены частично листы шифера. С дома старосты слетели 25 листов. Проводятся восстановительные работы.
В Джидинском районе шквалистый ветер повредил шифер на нескольких зданиях: школьный спортзал села Верхний Ичетуй, Белоозерская школа, Белоозерский интернат, Петропавловская ЦРБ, жилые дома сёл Боргой и Белоозерск. Проводятся обследования повреждений, сообщает «Джида-инфо.24/7».
Повреждены 27 опор электропередачи между сёлами Инзагатуй и Боргой. Частично отсутствует электроснабжение в сёлах: Петропавловка, Инзагатуй, Боргой, Джида, Армак.
На 3 июля в республике объявлено штормовое предупреждение. По прогнозу синоптиков, сегодня ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, усиление ветра до 15-20, при грозах шквал до 24 м/с.