Синоптики прогнозируют дожди и грозы по Бурятии

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Днём в республике +19, +24, местами +25, +30



По данным Бурятского гидрометцентра, 3 июля по республике: облачно, ночью по юго-западу и южному Прибайкалью, днём с распространением на остальную территорию дожди, сильные дожди, ливни, грозы, возможен град. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-20, при грозах до 24 м/с. Температура ночью +15, +20, местами +10, +15, днём +19, +24, местами +25, +30.



В Улан-Удэ ночью кратковременный, днём дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13, при грозе до 15-20 м/с. Температура ночью +16, +18, днём +22, +24.





