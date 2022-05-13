В Забайкалье женщина украла телёнка в подарок сыну

Похищенное животное нашли в соседнем селе



В полицию Забайкальского края поступило заявление о краже телёнка, который находился на вольном выпасе в посёлке Дешулан.



- В результате розыска похитительницей телёнка оказалась 45-летняя односельчанка потерпевшего. От неё получены признательные показания, - сообщили в пресс-службе МВД по Забайкальскому краю.



Как выяснилось, на похищение она решилась, когда увидела пасущегося без присмотра телёнка. Пользуясь случаем, она его выкрала и перегнала к себе в сарай.



После чего сообщила сыну, что купила животное для него. Позже мужчина увёз телёнка в соседнее село.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Телёнка изъяли и вернули владельцу.



За кражу чужого имущества предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.



