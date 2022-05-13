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В Забайкалье женщина украла телёнка в подарок сыну

В Забайкалье женщина украла телёнка в подарок сыну
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Похищенное животное нашли в соседнем селе

В полицию Забайкальского края поступило заявление о краже телёнка, который находился на вольном выпасе в посёлке Дешулан.

- В результате розыска похитительницей телёнка оказалась 45-летняя односельчанка потерпевшего. От неё получены признательные показания, - сообщили в пресс-службе МВД по Забайкальскому краю.

Как выяснилось, на похищение она решилась, когда увидела пасущегося без присмотра телёнка. Пользуясь случаем, она его выкрала и перегнала к себе в сарай.

После чего сообщила сыну, что купила животное для него. Позже мужчина увёз телёнка в соседнее село.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Телёнка изъяли и вернули владельцу.

За кражу чужого имущества предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

кража

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