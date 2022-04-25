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В Бурятии жители Гусиноозёрска жалуются на подозрительного преследователя

В Бурятии жители Гусиноозёрска жалуются на подозрительного преследователя
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Местные девушки уже не раз замечали, что за ними кто-то следит

В паблике «Аноним Гусиноозёрск» рассказали о молодом человеке, который настойчиво преследует женщин. По описанию свидетельницы, на вид ему 30 лет, худощавого телосложения, был одет в чёрную шапку и куртку, рост около 175 см.

Девушка в своей истории рассказала, как этот мужчина «проводил» её до подъезда, где она живёт. Однако он не решился идти дальше из-за сотрудников Росгвардии, которые остановились перед ней.

- Девушки, будьте осторожнее, не ходите поздно одни! Возвращалась домой поздно, он шёл за мной от улицы Гагарина где находится общежитие, дошёл до соседнего подъезда моего дома. Так как сотрудники Росгвардии остановились на машине и подождали, когда я зайду, притворился, что набирает номер и сразу убежал. Если бы не ребята, я бы, наверное, дойти не успела, - поделилась жительница Гусиноозёрска.

Этот случай, как выяснилось, не единичный. В комментариях местные жители начали делиться подобными историями. Некоторые из них предполагают, что целью неизвестного могут стать не только девушки, но и дети.

«Вчера где-то 19:30 в районе сквера (4-я школа) похожий мужчина высматривал ребятишек, показалось подозрительно, возможно это был один из родителей, но это не точно»,

«В парке тоже самое, гуляйте аккуратно»,

«Я утром такого видела. Стоял на углу дома, меня увидел и пошёл в мою сторону. Шёл позади меня, но потом исчез куда-то. Было уже светло, но всё равно страшно»,

«Какой ужас! Быстрее бы поймали этого урода»,

«Тот случай, когда не обращаешь внимания на прохожих людей. А, может, он за тобой идёт. Жуть», - делятся историями местные жители.

Подписчики предлагают на всякий случай запастись газовым баллончиком и не ходить в одиночку. Также жители призывают фотографировать подозрительных неизвестных людей, которые увязываются следом. 
полиция

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