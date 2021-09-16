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Под Ангарском погиб водитель стоящей «Лады», в которую врезался БМВ

Под Ангарском погиб водитель стоящей «Лады», в которую врезался БМВ
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
Смертельное ДТП произошло на федеральной трассе

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП, которое произошло под Ангарском.


15 сентября около 20:00 на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» в Ангарском городском округе 38-летний водитель, управляя «БМВ 530i», врезался в стоящую на обочине «Ладу Гранта».

От полученных травм водитель «Лады» скончался.

На месте аварии работали сотрудники полиции. Обстоятельства случившегося выясняются, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.



ДТП смерть

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