Под Ангарском погиб водитель стоящей «Лады», в которую врезался БМВ

Смертельное ДТП произошло на федеральной трассе
Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП, которое произошло под Ангарском.
15 сентября около 20:00 на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» в Ангарском городском округе 38-летний водитель, управляя «БМВ 530i», врезался в стоящую на обочине «Ладу Гранта».
От полученных травм водитель «Лады» скончался.
На месте аварии работали сотрудники полиции. Обстоятельства случившегося выясняются, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
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