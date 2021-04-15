В Улан-Удэ под колёса маршрутки попал пьяный мужчина

Наезд произошёл на улице Терешковой
Накануне, 14 апреля, в 20:40 на улице Терешковой в Улан-Удэ микроавтобус «Фиат Дукато» сбил 30-летнего мужчину. Известно, что это была маршрутка.
Пешеход получил травмы различной степени тяжести. Пострадавший находился на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
фото https://vk.com/dtp_03
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в микрорайоне Верхняя Берёзовка пьяный водитель внедорожника насмерть сбил женщину
.
13 апреля водитель городского автобуса сбил 16-летнюю девушку
, вышедшую из автобуса. Водителя уволят
за грубое нарушение правил дорожного движения.
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Наезд произошёл на улице Терешковой
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