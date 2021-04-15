В Улан-Удэ под колёса маршрутки попал пьяный мужчина

Накануне, 14 апреля, в 20:40 на улице Терешковой в Улан-Удэ микроавтобус «Фиат Дукато» сбил 30-летнего мужчину. Известно, что это была маршрутка.Пешеход получил травмы различной степени тяжести. Пострадавший находился на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

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