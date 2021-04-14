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В Улан-Удэ уволят водителя автобуса, сбившего девушку

В Улан-Удэ уволят водителя автобуса, сбившего девушку
Происшествия, 
Водитель автобуса признал свою вину

В столице Бурятии водитель городского автобуса, сбивший 16-летнюю девушку, будет уволен за грубое нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщили сегодня в администрации Улан-Удэ.

Водитель маршрута №10 признал вину и готов оплатить лечение пострадавшей. МУП «Городские маршруты» также готово оказать девушке необходимую помощь.

ДТП произошло накануне, 13 апреля, в 9.15 часов на остановке «Сельскохозяйственная академия». Водитель маршрута №10 МУП «Городские маршруты» ехал по улице Гагарина в сторону конечной остановки – «Ж/д вокзал». Он сбил 16-летнюю девушку, вышедшую из трамвая.

В салоне автобуса на момент происшествия пассажиров не было.


Пострадавшую увезли в медицинское учреждение с ушибом и ссадиной, сейчас девушка находится дома.

Приказ об увольнении данного водителя подготовлен.


ДТП автобус
 
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