В Улан-Удэ уволят водителя автобуса, сбившего девушку

В столице Бурятии водитель городского автобуса, сбивший 16-летнюю девушку, будет уволен за грубое нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщили сегодня в администрации Улан-Удэ.
Водитель маршрута №10 признал вину и готов оплатить лечение пострадавшей. МУП «Городские маршруты» также готово оказать девушке необходимую помощь.
ДТП произошло накануне, 13 апреля, в 9.15 часов на остановке «Сельскохозяйственная академия». Водитель маршрута №10 МУП «Городские маршруты» ехал по улице Гагарина в сторону конечной остановки – «Ж/д вокзал». Он сбил 16-летнюю девушку, вышедшую из трамвая.
В салоне автобуса на момент происшествия пассажиров не было.
Пострадавшую увезли в медицинское учреждение с ушибом и ссадиной, сейчас девушка находится дома.
Приказ об увольнении данного водителя подготовлен.