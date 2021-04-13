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В Улан-Удэ автобус сбил вышедшую из трамвая девушку

В Улан-Удэ автобус сбил вышедшую из трамвая девушку
Происшествия, 
Момент ДТП попал на видео

Сегодня утром в Улан-Удэ на улице Гагарина, на остановке «Одон» автобус сбил 16-летнюю девушку, которая выходила из трамвая.

- Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. По предварительным данным, сегодня утром около 9:10 водитель автобуса совершил наезд на девочку 2004 года рождения, которая выходила из трамвая, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Девушка была доставлена в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники полиции.



Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Бурятии была зафиксирована череда ДТП на пешеходов, в том числе несовершеннолетних.

23 февраля возле вокзала пьяный водитель «Лексуса», угнавший этот автомобиль, насмерть сбил 16-летних парня и девушку – троюродных брата и сестру. Они шли по пешеходному переходу. После аварии мужчина скрылся с места ДТП, но затем был задержан. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц, сопряженное с оставлением места происшествия». 

27 февраля на улице Боевая «Тойота» наехала на 14-летнего подростка, который переходил дорогу по «зебре».

2 марта в Кижинге на нерегулируемом пешеходном переходе была сбита 17-летняя школьница.

4 марта на улице Бограда в Улан-Удэ сбили 18-летнюю девушку, и тоже на «зебре».

16 марта в центре Улан-Удэ муниципальный автобус сбил 14-летнего подростка, который переходил дорогу в неположенном месте.

19 марта на улице Сухэ-Батора был сбит 10-летний мальчик.

25 марта на улице Революции 1905 в Улан-Удэ под колёса попал 17-летний парень, который слушал музыку в наушниках.

Прошлым летом в Улан-Удэ 16-летний подросток присел на трамвайные пути и был сбит вагоном
ДТП
 
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