В Улан-Удэ автобус сбил вышедшую из трамвая девушку





Сегодня утром в Улан-Удэ на улице Гагарина, на остановке «Одон» автобус сбил 16-летнюю девушку, которая выходила из трамвая.- Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. По предварительным данным, сегодня утром около 9:10 водитель автобуса совершил наезд на девочку 2004 года рождения, которая выходила из трамвая, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.Девушка была доставлена в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники полиции.