Бурятия скорбит по погибшим в ДТП подросткам

Бурятия скорбит по погибшим в аварии подросткам в Улан-Удэ. В соцсетях сейчас - сотни комментариев под постами о страшном ДТП: пользователи отмечают, что им больно и тяжело на душе. Жители республики выражают соболезнование родным и близким, а также перечисляют деньги на карту матери погибшего парня, реквизиты которой опубликовали региональные СМИ.







Жители Улан-Удэ устроили акцию памяти сегодня в 18.00. На начало акции на месте ДТП собрались около 20 человек, в том числе знакомые погибших.









Напомним, вчера произошло еще одно смертельное происшествие на дороге в Улан-Удэ. 68-летняя женщина оступилась и попала под колёса маршрутки на остановке по улице Терешковой. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.



















