Бурятия скорбит по погибшим в ДТП подросткам

Бурятия скорбит по погибшим в аварии подросткам в Улан-Удэ. В соцсетях сейчас - сотни комментариев под постами о страшном ДТП: пользователи отмечают, что им больно и тяжело на душе. Жители республики выражают соболезнование родным и близким, а также перечисляют деньги на карту матери погибшего парня, реквизиты которой опубликовали региональные СМИ.
Позже выяснилось, что подростки были троюродными братом и сестрой, они учились в колледжах.
Сейчас на месте аварии – перед пешеходным переходом – улан-удэнцы оставляют мягкие игрушки и цветы. Также здесь появилось стихотворение, распечатанное на листе А4 и прикреплённое к дереву:
«Был просто вечер, они гуляли вместе, за руки держась,
Ничто не предвещало им беду,
Ну, кто бы мог подумать, что через какой-то миг,
Они окажутся вдвоем навечно, но уже в раю…
На той дороге погибли дети…
Они взлетели в небо как птицы.
Не плачьте, взрослые! Они ведь вместе!
Но всё равно дрожат ресницы…
О, Боже! Кто за это теперь ответит?
Уже не будет рядом маминой ласки!
Душа плачет, разрывает сердце,
Ведь навечно закрылись детские глазки.
Был просто вечер»
Жители Улан-Удэ устроили акцию памяти сегодня в 18.00. На начало акции на месте ДТП собрались около 20 человек, в том числе знакомые погибших.
Как сообщал «Байкал-Daily», ДТП, оборвавшее жизни двух подростков, произошло вечером накануне, 23 февраля. Водитель «Лексуса» на большой скорости сбил насмерть парня и девушку, когда они начали переходить дорогу. Мужчина после аварии скрылся с места происшествия – немного проехал на машине, затем за перекрёстком бросил авто.
Позже полицейские задержали 37-летнего мужчину, который, по предварительным данным, незадолго до ДТП угнал автомобиль у своего родственника. Водитель во время наезда был пьян. Известно, что он житель Иркутской области, который был ранее неоднократно судим.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц, сопряженное с оставлением места происшествия».
По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина это уголовное дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства (в Москве).
На страшное ДТП отреагировал глава Бурятии Алексей Цыденов.
- Он, с учётом всех обстоятельств, конечно, получит большой срок. Но детей родителям это уже не вернёт. И никому легче от этого не станет, - высказался он на счёт водителя «Лексуса».
Также Алексей Цыденов поручил провести внеочередное заседание республиканской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Причина внепланового заседания комиссии – два ДТП в Улан-Удэ, унёсшие жизни трёх человек. Комиссия должна изучить причины дорожно-транспортных происшествий и принять все необходимые меры по предупреждению аварийности.
Напомним, вчера произошло еще одно смертельное происшествие на дороге в Улан-Удэ. 68-летняя женщина оступилась и попала под колёса маршрутки на остановке по улице Терешковой. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.