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В Бурятии водитель, которого ослепило солнце, сбил ребёнка

В Бурятии водитель, которого ослепило солнце, сбил ребёнка
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Наезд произошёл на «зебре»

В понедельник, 19 апреля, в пригородном Вахмистрово произошёл наезд на ребёнка. 38-летний водитель автомобиля Hyundai Accent около 18.30 часов вечера сбил восьмилетнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе.

- В результате ДТП у ребёнка ушибы и гематомы. После осмотра медиками она была отпущена домой, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДДД по Бурятии.

Водитель объяснил, что его ослепило солнце, поэтому он не заметил идущую по «зебре» девочку.

До этого наезд на ребёнка был зафиксирован 14 апреля в Улан-Удэ. Вечером водитель «Тойоты Филдер» сбил восьмилетнего мальчика.

13 апреля на улице Гагарина городской автобус сбил 16-летнюю девушку, вышедшую из трамвая. Водитель автобуса вину признал. Принято решение об его увольнении.

25 марта на улице Революции 1905 под колёса попал 17-летний парень, который слушал музыку в наушниках и потому не заметил автомобиль.

23 февраля возле вокзала пьяный водитель «Лексуса», угнавший этот автомобиль, насмерть сбил 16-летних парня и девушку – троюродных брата и сестру. Они шли по пешеходному переходу. После аварии мужчина скрылся с места ДТП, но затем был задержан. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц, сопряженное с оставлением места происшествия».
ДТП
 
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