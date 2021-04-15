В Улан-Удэ сбили восьмилетнего ребёнка

Очередной наезд на ребёнка произошёл в Улан-Удэ накануне, 14 апреля. Это произошло около восьми часов вечера на улице Маршала Жукова. Пострадал восьмилетний мальчик.
- 26-летний водитель автомобиля «Тойота Филдер» вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на ребёнка 2012 года рождения. В результате ДТП мальчик с переломом большеберцовой кости госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», также накануне, 14 апреля, в Улан-Удэ были сбиты ещё два пешехода. Пьяный мужчина попал под колёса маршрутки. Пьяный водитель внедорожника, лишённый прав, насмерть сбил женщину.
13 апреля на улице Гагарина городской автобус сбил 16-летнюю девушку, вышедшую из трамвая. Водитель автобуса вину признал. Принято решение об его увольнении.
В феврале-марте в Бурятии была зафиксирована череда ДТП на пешеходов, в том числе несовершеннолетних.
23 февраля возле вокзала пьяный водитель «Лексуса», угнавший этот автомобиль, насмерть сбил 16-летних парня и девушку – троюродных брата и сестру. Они шли по пешеходному переходу. После аварии мужчина скрылся с места ДТП, но затем был задержан. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц, сопряженное с оставлением места происшествия».
27 февраля на улице Боевая «Тойота» наехала на 14-летнего подростка, который переходил дорогу по «зебре».
2 марта в Кижинге на нерегулируемом пешеходном переходе была сбита 17-летняя школьница.
4 марта на улице Бограда в Улан-Удэ сбили 18-летнюю девушку, и тоже на «зебре».
16 марта в центре Улан-Удэ муниципальный автобус сбил 14-летнего подростка, который переходил дорогу в неположенном месте.
19 марта на улице Сухэ-Батора был сбит 10-летний мальчик.
25 марта на улице Революции 1905 в Улан-Удэ под колёса попал 17-летний парень, который слушал музыку в наушниках.