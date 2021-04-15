В Улан-Удэ сбили восьмилетнего ребёнка

Очередной наезд на ребёнка произошёл в Улан-Удэ накануне, 14 апреля. Это произошло около восьми часов вечера на улице Маршала Жукова. Пострадал восьмилетний мальчик.- 26-летний водитель автомобиля «Тойота Филдер» вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на ребёнка 2012 года рождения. В результате ДТП мальчик с переломом большеберцовой кости госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

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