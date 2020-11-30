Пострадавшую школьницу госпитализировали
28 ноября в 17:00 в микрорайоне Старый Зелёный в Улан-Удэ произошло ДТП.
43-летняя женщина, управляя автомобилем «Лексус RX300», совершила наезд на 13-летнюю семиклассницу. Девочка катилась с горки по проезжей части на снегокате.
В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получила травмы, с диагнозом закрытый перелом средней трети левого бедра со смещением она госпитализирована в ДКРБ, сообщается в оперативной сводке по городу.
Как сообща «Байкал-Daily», 22 ноября на улице Шишкина водитель микроавтобуса совершил наезд на двух девочек 3 и 9 лет. Трагедии удалось избежать чудом.
В Улан-Удэ «Лексус» сбил девочку на снегокате
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 30.11.2020
Пострадавшую школьницу госпитализировали
В республиканском минстрое заявили о заполнении системы теплоснабжения
Пёс поранил девочке губу
ЧП произошло в Закаменске
Убийца уехал на такси
Всё происходящее таксист записал на видео
Кража произошла, когда фермер пас коров
Пожар произошёл в Поселье
Смертельная авария произошла в Шелехове
Преступление произошло в продуктовом магазине
В последний раз подростка видели в среду
Женщина совершила кражу в маршрутке
Молодой человек требовал денег у девушек
Полицейские ищут очевидцев
Женщины написали ложный донос в полицию