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В Улан-Удэ «Лексус» сбил девочку на снегокате

В Улан-Удэ «Лексус» сбил девочку на снегокате
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пострадавшую школьницу госпитализировали

28 ноября в 17:00 в микрорайоне Старый Зелёный в Улан-Удэ произошло ДТП.

43-летняя женщина, управляя автомобилем «Лексус RX300», совершила наезд на 13-летнюю семиклассницу. Девочка катилась с горки по проезжей части на снегокате.

В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получила травмы, с диагнозом закрытый перелом средней трети левого бедра со смещением она госпитализирована в ДКРБ, сообщается в оперативной сводке по городу.

Как сообща «Байкал-Daily», 22 ноября на улице Шишкина водитель микроавтобуса совершил наезд на двух девочек 3 и 9 лет. Трагедии удалось избежать чудом.
ДТП
 
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