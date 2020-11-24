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В Забайкалье ищут пострадавших от несчастного случая на «банане»

В Забайкалье ищут пострадавших от несчастного случая на «банане»
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Следователи разбираются в обстоятельствах июльского происшествия

Следствие ищет людей, которым были предоставлены небезопасные и некачественные услуги на воде этим летом на озере Арахлей в Читинском районе Забайкальского края.

По версии следователей, около пяти часов дня 23 июля опрокинулся водный аттракцион «банан», буксируемый гидроциклом. Водитель гидроцикла опрокинул людей, которые в результате этого получили травмы. Следствие полагает, что опрокидывание отдыхающих водитель гидроцикла совершил намеренно.

Также следователи просят водителя гидроцикла самостоятельно явиться в следственный отдел для дачи объяснений с целью восстановления объективной картины произошедшего.

На вид мужчине 40-45 лет, плотного телосложения, короткие волосы, имеет залысину, на одном из предплечий, предположительно, имеется татуировка, выполненная чернилами тёмного цвета.

Правоохранительные органы просят свидетелей произошедшего, а также людей, воспользовавшихся услугами водителя гидроцикла, обратиться в Забайкальский следственный отдел на транспорте по адресу: Чита, ул.Кастринская, 3 либо по телефону: 8 (3022) 35-13-88.


По информации пресс-службы Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР
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