В республике вновь побит рекорд по числу выявленных больных за сутки
В Бурятии вновь произошёл резкий рост числа больных коронавирусом. Накануне было 450 случаев заражения (прирост за сутки +43). На 8 часов утра 6 мая зарегистрировано уже 499 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. Только за минувшие сутки выявили ещё 49 новых больных – это новый рекорд.
- Из 49 новых случаев COVID-19: семь человек прибыли из других регионов, 11 человек – из числа контактных в Кижингинском районе, четыре человека – сотрудники МВД и контактные с ранее выявленными, 27 человек – контактные с другими ранее выявленными COVID-19, - сообщили в республиканском оперштабе.
За весь период успешно завершили лечение и выписались из больниц 133 человека, в том числе за прошедшие сутки выписано с выздоровлением восемь человек. Также в статистику входят четыре смерти (6 апреля, 14 апреля, 28 апреля и 29 апреля).
Проходит лечение в стационарах 241 человек. На амбулаторном лечении находится 121 больной COVID-19 с лёгким течением заболевания, из них в пансионате для пребывания граждан с новой коронавирусной инфекцией с лёгким течением заболевания – 74 человека.
Среди тех, кто лечится в инфекционных стационарах, 27 детей (у трёх из них диагностирована пневмония).
В отделении реанимации инфекционной больницы находятся четыре тяжёлых взрослых пациента с COVID-19, на ИВЛ больных нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а», в отделении реанимации лежат семь пациентов с COVID-19, один 89-летний больной – на ИВЛ.
На сегодня круг контактных лиц составляет 1663 человека, все лабораторно обследованы.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне глава Бурятии Алексей Цыденов анонсировал ослабление ограничительных мер, вроде открытия магазинов одежды, после 10 мая.
В Бурятии уже почти 500 случаев заражения коронавирусом
Происшествия, Фото:
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