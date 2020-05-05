Число случаев коронавируса в Бурятии резко выросло до 450

В Бурятии вновь произошёл резкий рост больных коронавирусом. За одни только сутки зафиксировано 43 новых заразившихся – это новый рекорд. Накануне было 407 случаев, на утро 5 мая уже 450 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-2019.
В республиканском оперштабе уточнили, что из новых случаев шесть больных прибыли из других регионов. 13 человек – из числа контактных в очаге в Кижингинском районе. Ещё 24 человека – контактные с другими ранее выявленными больными COVID-19.
За весь период завершили лечение и выписались из больниц 125 человек. В том числе за минувшие сутки выписано сразу 20 пациентов. Также входят в статистику четыре смерти (6 апреля, 14 апреля, 28 апреля и 29 апреля).
- Проходят лечение в стационарах 223 человека. 98 пациентов с лёгким течением заболевания - на амбулаторном лечении, из них в пансионате для пребывания граждан с новой коронавирусной инфекцией с лёгким течением заболевания – 73 человека, - уточнили в оперштабе.
В числе госпитализированных – 22 ребёнка (у трёх диагностирована пневмония). Число детей выросло: накануне было 19.
В отделении реанимации инфекционной больницы находятся четыре тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ больных нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации – семь тяжёлых взрослых пациентов с коронавирусом, в том числе один больной, 89 лет, - на аппарате ИВЛ.
На сегодня круг контактных лиц составляет 1445 человека, все лабораторно обследованы. Продолжается дезинфекция в домашних очагах и по месту работы.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне стало известно о заболевшем коронавирусом военнослужащем из Кяхтинского района.