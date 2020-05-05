В Бурятии после Дня Победы откроют магазины одежды









По информации правительства Бурятии

В Бурятии принято решение ослабить ограничительные меры для ряда предприятий, начиная с 10 мая.Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что проблемы распространения коронавируса есть, но и тактика и практика действий со стороны санитарных и медицинских служб выработана.- Проблемы есть, но мы понимаем, что все практики их решения мы знаем, круг контактных понимаем, с ними работаем. С учётом этого, готовы идти на снижение мер ограничений и планируем сразу после Дня Победы с 10-го числа пойти на дополнительное снятие ограничений. Снятие ограничений не коснётся, безусловно, массовых мероприятий, театров, кинотеатров, объектов общепита, - сообщил глава Бурятии журналистам на пресс-подходе после штаба по обеспечению устойчивого развития экономики.По его словам, в первую очередь будут открываться бытовые службы, а также торговые предприятия, занимающиеся продажей непродовольственных товаров. Вновь заработают не только магазины строительных материалов, но и магазины одежды и различные сервисы - места, где нет массового скопления людей единовременно. Предприятия сферы услуг, где есть непосредственное взаимодействие человека с человеком – массажные салоны, бани, сауны пока не будут открываться.- Поэтому с учётом того, что мы дополнительно снимаем ограничения и с учётом того, что целый комплекс мер поддержки уже заработал, думаю, что «дышать людям» станет немножко полегче. Уважаемые земляки, всех с наступающим праздником – с Днём Победы, всем хорошего настроения, здоровья, чтобы все болячки ходили мимо и никого не цепляли! – сказал Алексей Цыденов.