 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 Мая

04 Мая

Популярное

В Бурятии после Дня Победы откроют магазины одежды

В Бурятии после Дня Победы откроют магазины одежды
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Глава Бурятии анонсировал дополнительное снятие ограничений с 10 мая

В Бурятии принято решение ослабить ограничительные меры для ряда предприятий, начиная с 10 мая.

Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что проблемы распространения коронавируса есть, но и тактика и практика действий со стороны санитарных и медицинских служб выработана.

- Проблемы есть, но мы понимаем, что все практики их решения мы знаем, круг контактных понимаем, с ними работаем. С учётом этого, готовы идти на снижение мер ограничений и планируем сразу после Дня Победы с 10-го числа пойти на дополнительное снятие ограничений. Снятие ограничений не коснётся, безусловно, массовых мероприятий, театров, кинотеатров, объектов общепита, - сообщил глава Бурятии журналистам на пресс-подходе после штаба по обеспечению устойчивого развития экономики.

По его словам, в первую очередь будут открываться бытовые службы, а также торговые предприятия, занимающиеся продажей непродовольственных товаров. Вновь заработают не только магазины строительных материалов, но и магазины одежды и различные сервисы - места, где нет массового скопления людей единовременно. Предприятия сферы услуг, где есть непосредственное взаимодействие человека с человеком – массажные салоны, бани, сауны пока не будут открываться.

- Поэтому с учётом того, что мы дополнительно снимаем ограничения и с учётом того, что целый комплекс мер поддержки уже заработал, думаю, что «дышать людям» станет немножко полегче. Уважаемые земляки, всех с наступающим праздником – с Днём Победы, всем хорошего настроения, здоровья, чтобы все болячки ходили мимо и никого не цепляли! – сказал Алексей Цыденов.


По информации правительства Бурятии 
коронавирус самоизоляция правительство республики
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии после Дня Победы откроют магазины одежды
В Бурятии после Дня Победы откроют магазины одежды
Бизнес, 05.05.2020
Глава Бурятии анонсировал дополнительное снятие ограничений с 10 мая
В Бурятии введут специальный налоговый режим для самозанятых
В Бурятии введут специальный налоговый режим для самозанятых
Бизнес, 05.05.2020
Глава Бурятии сегодня рассказал о действующих и будущих мерах поддержки бизнеса и населения во время пандемии
В Бурятии заявили о двукратном снижении цен на маски
В Бурятии заявили о двукратном снижении цен на маски
Бизнес, 05.05.2020
Замминистра промышленности Бурятии «успокаивает» жителей по поводу масок
От 5 до 50: В Бурятии супермаркеты ограничат число покупателей
От 5 до 50: В Бурятии супермаркеты ограничат число покупателей
Бизнес, 05.05.2020
Также в Бурятии запретили покупателям самим взвешивать продукты
В Бурятии обнаружили фальсифицированное сливочное масло
В Бурятии обнаружили фальсифицированное сливочное масло
Бизнес, 30.04.2020
Образец масла «Крестьянское» не отвечает техническим регламентам и ГОСТу
ЗГРП подарило врачам Бурятии средства индивидуальной защиты
ЗГРП подарило врачам Бурятии средства индивидуальной защиты
Бизнес, 30.04.2020
Одних только масок медики получат 85 тысяч штук
УАЗ переделал «Буханку» в дом на колёсах «Байкал»
УАЗ переделал «Буханку» в дом на колёсах «Байкал»
Бизнес, 30.04.2020
Автодом «Байкал» пользуется хорошим спросом в Германии
В Бурятии работодатели во время пандемии получают предостережения
В Бурятии работодатели во время пандемии получают предостережения
Бизнес, 30.04.2020
Работники предприятий жалуются бурятскому омбудсмену
В Улан-Удэ рассмотрели возможность ограничений продажи алкоголя
В Улан-Удэ рассмотрели возможность ограничений продажи алкоголя
Бизнес, 29.04.2020
Депутаты Улан-Удэнского горсовета рассмотрели вопрос о «наливайках», расположенных в многоквартирных домах
В Бурятии суд назначил предупреждение пункту приёма леса
В Бурятии суд назначил предупреждение пункту приёма леса
Бизнес, 29.04.2020
В пункте приёма древесины «на глазах» не было информации об организации
В Улан-Удэ обещают возвести семиэтажный отель
В Улан-Удэ обещают возвести семиэтажный отель
Бизнес, 29.04.2020
В четырёхзвездочном отеле будет 250 номеров
В торговых сетях Иркутской области стартовал проект «Цена зафиксирована»
В торговых сетях Иркутской области стартовал проект «Цена зафиксирована»
Бизнес, 29.04.2020
Магазины зафиксировали цены на 48 самых популярных товаров
Иркутские таможенники выявили почти 20 тысяч контрафактных товаров
Иркутские таможенники выявили почти 20 тысяч контрафактных товаров
Бизнес, 29.04.2020
Таможенники обнаружили контрафактные часы, брелоки, игрушки и чехлы

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^