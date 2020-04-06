Пока не взят анализ у трёх пассажиров
Роспотребнадзор взял анализы у пассажиров рейса Москва-Чита, летевших с жительницей Читы, заболевшей новой коронавирусной инфекцией, за исключением трёх человек, покинувших Забайкалье. Также проверили лиц, контактировавшей с ней в период самоизоляции.
- У всех, чьи результаты анализа готовы (по данным на 15.00 5 апреля) - данные отрицательные, коронавируса у них нет. В том числе не подтверждается заболевание у двух родственников больной, а также медицинских работников, которые её осматривали, - сообщили в ведомстве.
Пока не взят анализ у трёх пассажиров самолёта. Известно, что на сегодняшний день они уже выбыли с территории Забайкальского края. Информация передана в регионы, куда выехали эти люди.
Как сообщал «Байкал-Daily», 4 апреля коронавирус был подтверждён у жительницы Забайкальского края. Заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулёв поручил провести медицинские исследования у работников приграничных и транспортных служб.
В Забайкальском крае контролируют пассажиров всех видов транспорта, прибывающих в регион. Ограничения введены во избежание распространения новой коронавирусной инфекции среди населения. Согласно рекомендациям медиков, карантин поможет ограничить рост числа заболевших в стране. Учреждения здравоохранения готовятся к борьбе с инфекцией. Все люди с симптомами будут отправлены на дополнительное детальное обследование, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
У пассажиров, летевших с заражённой читинкой, взяли анализы
Происшествия, Фото:
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