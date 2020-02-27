 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 Февраля

26 Февраля

Популярное

Житель Бурятии обокрал приятеля, с которым познакомился в полиции

Житель Бурятии обокрал приятеля, с которым познакомился в полиции
Происшествия, 
Мужчина потратил деньги собутыльника на развлечения

22 февраля в отделение полиции посёлка Онохой в Заиграевском районе поступило заявление о краже от 42-летнего местного жителя. Он рассказал, что малознакомый гражданин, с которым он распивал спиртное у себя в доме, украл с его карты 25 тысяч рублей. Причём карту он дал новому приятелю сам, вместе с пин-кодом – для покупки алкоголя и продуктов питания.

Но 36-летний гость иначе распорядился чужими средствами: проехав к банкомату, снял сбережения и потратил их на развлечения.

Мужчина познакомился с подозреваемым в отделении полиции, куда один из них был доставлен за семейный дебош, второй – за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения. После чего собеседник, случайно узнав, по какому адресу проживает новый знакомый, нанёс ему визит.

Мужчина задержан полицейскими. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности – за кражи и преступления против жизни и здоровья. Не работает.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Бурятии обокрал приятеля, с которым познакомился в полиции
Житель Бурятии обокрал приятеля, с которым познакомился в полиции
Происшествия, 27.02.2020
Мужчина потратил деньги собутыльника на развлечения
Житель Бурятии убил напарника и закопал в опилках
Житель Бурятии убил напарника и закопал в опилках
Происшествия, 27.02.2020
Хозяин животноводческой стоянки и участковый нашли торчавшую из кучи опилок руку
Мошенники оформили на забайкалку кредит в 650 тысяч
Мошенники оформили на забайкалку кредит в 650 тысяч
Происшествия, 27.02.2020
Аферисты звонили ей с московского номера
В Бурятии украденные окна растоптали коровы
В Бурятии украденные окна растоптали коровы
Происшествия, 27.02.2020
Вор расплатился с водителем украденными досками
В Улан-Удэ у непристёгнутого пассажира нашли марихуану
В Улан-Удэ у непристёгнутого пассажира нашли марихуану
Происшествия, 27.02.2020
Возбуждены уголовное и административные дела
Читинка в маршрутке перевела деньги с чужой карты
Читинка в маршрутке перевела деньги с чужой карты
Происшествия, 27.02.2020
Мобильник девушка оставила в маршрутном такси
В Улан-Удэ ввели карантин по бешенству
В Улан-Удэ ввели карантин по бешенству
Происшествия, 27.02.2020
Очередной случай бешенства зафиксирован в праздники в Селенгинском районе
Житель Бурятии забрал свой телевизор и прихватил чужой
Житель Бурятии забрал свой телевизор и прихватил чужой
Происшествия, 27.02.2020
Мужчине пришлось доказывать, что один из телевизоров принадлежит ему
Забайкалец угнал мотоцикл ради украденного мясо
Забайкалец угнал мотоцикл ради украденного мясо
Происшествия, 27.02.2020
Мужчина забрал мотоцикл, чтобы увезти мясо на продажу  
В Улан-Удэ вора «замучила совесть»
В Улан-Удэ вора «замучила совесть»
Происшествия, 27.02.2020
Рецивидист сам пришёл в полицию и во всём признался
В Улан-Удэ разыскивают подозреваемых в краже пуховика
В Улан-Удэ разыскивают подозреваемых в краже пуховика
Происшествия, 27.02.2020
Посетители кафе стащили куртку работника заведения
Мошенники обманули братчанина, вызвав его в прокуратуру
Мошенники обманули братчанина, вызвав его в прокуратуру
Происшествия, 27.02.2020
Мужчина перевёл на телефонные номера пять тысяч рублей
В Иркутске 20-летний водитель погиб в разорванной машине
В Иркутске 20-летний водитель погиб в разорванной машине
Происшествия, 27.02.2020
Водитель «Тойоты Виста» врезался в световую опору
В Иркутской области на остановке нашли мёртвого мужчину
В Иркутской области на остановке нашли мёртвого мужчину
Происшествия, 27.02.2020
Вероятно, мужчина совершил суицид из-за ссоры с девушкой
^