Житель Бурятии обокрал приятеля, с которым познакомился в полиции

Мужчина потратил деньги собутыльника на развлечения
22 февраля в отделение полиции посёлка Онохой в Заиграевском районе поступило заявление о краже от 42-летнего местного жителя. Он рассказал, что малознакомый гражданин, с которым он распивал спиртное у себя в доме, украл с его карты 25 тысяч рублей. Причём карту он дал новому приятелю сам, вместе с пин-кодом – для покупки алкоголя и продуктов питания.
Но 36-летний гость иначе распорядился чужими средствами: проехав к банкомату, снял сбережения и потратил их на развлечения.
Мужчина познакомился с подозреваемым в отделении полиции, куда один из них был доставлен за семейный дебош, второй – за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения. После чего собеседник, случайно узнав, по какому адресу проживает новый знакомый, нанёс ему визит.
Мужчина задержан полицейскими. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности – за кражи и преступления против жизни и здоровья. Не работает.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
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