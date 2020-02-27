Житель Бурятии обокрал приятеля, с которым познакомился в полиции

Мужчина потратил деньги собутыльника на развлечения



22 февраля в отделение полиции посёлка Онохой в Заиграевском районе поступило заявление о краже от 42-летнего местного жителя. Он рассказал, что малознакомый гражданин, с которым он распивал спиртное у себя в доме, украл с его карты 25 тысяч рублей. Причём карту он дал новому приятелю сам, вместе с пин-кодом – для покупки алкоголя и продуктов питания.



Но 36-летний гость иначе распорядился чужими средствами: проехав к банкомату, снял сбережения и потратил их на развлечения.



Мужчина познакомился с подозреваемым в отделении полиции, куда один из них был доставлен за семейный дебош, второй – за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения. После чего собеседник, случайно узнав, по какому адресу проживает новый знакомый, нанёс ему визит.



Мужчина задержан полицейскими. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности – за кражи и преступления против жизни и здоровья. Не работает.



Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

