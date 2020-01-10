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В Бурятии мужчина без обуви едва не замёрз насмерть в снегу

В Бурятии мужчина без обуви едва не замёрз насмерть в снегу
Происшествия, 
Сотрудники ГИБДД спасли замерзающего на обочине мужчину

26 декабря вечером, находясь на маршруте патрулирования, инспекторы ГИБДД Андрей Климов и Константин Данилов на въезде в село Анинск в Хоринском районе, в 40 метрах от дороги, заметили на обочине отблески. Последние были похожи на световозвращающие элементы на верхней одежде.

Подъехав ближе, полицейские увидели лежащего в снегу мужчину. Он был без обуви, кисти рук и ступни имели явные признаки обморожения. Температура на улице была в тот вечер ниже 33 градусов.

Сотрудники ГИБДД привели мужчину в сознание и на патрульном автомобиле доставили его в медицинское учреждение. Гражданин оказался 44-летним жителем села Хоринск. Он был госпитализирован в центральную районную больницу с диагнозом: обморожение рук и ног, алкогольное опьянение.

Позже в дежурную часть МО МВД России «Хоринский» обратилась сестра пострадавшего и выразила благодарность полицейским за спасение брата.

В настоящий момент жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает. Он находится на стационарном лечении, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.


Как сообщал «Байкал-Daily», за два дня нового года в одном только Заиграевском районе насмерть замёрзли пять человек.



ГИБДД спасение
 
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