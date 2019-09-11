Иркутянка напала на сотрудников ДТП

Таким образом женщина заступалась за сожителя



В Иркутске 24-летней девушке предъявлено обвинение в применении насилия в отношении полицейского.



- Во время несения службы сотрудникам ДПС поступило сообщение, о том, что по улице Баррикад в Иркутске автомобилем «Лада Гранта» управляет нетрезвый водитель. Транспортное средство незамедлительно было остановлено, за рулём находился мужчина с признаками опьянения, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.



Когда нарушитель проследовал в служебный автомобиль для составления административного протокола, в конфликт с правоохранителями вступила его сожительница. Женщина вела себя агрессивно, в присутствии детей и других людей выражалась нецензурной бранью, а также несколько раз ударила инспектора ДПС.



- В настоящее время обвиняемая скрылась от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлена в розыск, - уточняют в Следкоме.



Расследование уголовного дела продолжается. Девушке грозит до пяти лет колонии.

