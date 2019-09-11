Таким образом женщина заступалась за сожителя
В Иркутске 24-летней девушке предъявлено обвинение в применении насилия в отношении полицейского.
- Во время несения службы сотрудникам ДПС поступило сообщение, о том, что по улице Баррикад в Иркутске автомобилем «Лада Гранта» управляет нетрезвый водитель. Транспортное средство незамедлительно было остановлено, за рулём находился мужчина с признаками опьянения, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Когда нарушитель проследовал в служебный автомобиль для составления административного протокола, в конфликт с правоохранителями вступила его сожительница. Женщина вела себя агрессивно, в присутствии детей и других людей выражалась нецензурной бранью, а также несколько раз ударила инспектора ДПС.
- В настоящее время обвиняемая скрылась от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлена в розыск, - уточняют в Следкоме.
Расследование уголовного дела продолжается. Девушке грозит до пяти лет колонии.
Иркутянка напала на сотрудников ДТП
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Вором оказался мужчина, делавший ремонт в учреждении
Подвоз воды организован
Общая стоимость табуна 1,5 млн рублей
ДТП произошло в Прибайкальском районе
Её тело нашли возле дома на Трубачеева
Когда виновника смертельного ДТП задержали, он был пьян
Виновник ЧП бросил автомобиль и сбежал
Вероятно, мужчина скончался из-за сердечного приступа
ДТП произошло в Солдатском
Правоохранители разыскивают злоумышленника
Тройное ДТП произошло на Бабушкина
По неосторожности нетрезвых пешеходов произошло 53 ДТП
В результате происшествия никто не пострадал
В результате происшествия огнём полностью уничтожены дом, надворные постройки
Бурятский омбудсмен встретилась с водителем Сани-шамана, из-за ареста которого вспыхнула акция протеста