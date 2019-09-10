В Бурятии водитель «Тойоты Камри» сбил насмерть женщину

С места аварии он скрылся



В Баунтовском районе Бурятии водитель машины «Тойота Камри» в посёлке Багдарин совершил наезд на 47-летнюю женщину, которая двигалась в попутном направлении по обочине. После чего с места аварии мужчина скрылся.



В результате происшествия пешеход от полученных травм скончалась на месте аварии, сообщили в УГИБДД по Бурятии.