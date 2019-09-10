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В Бурятии водитель «Тойоты Камри» сбил насмерть женщину

В Бурятии водитель «Тойоты Камри» сбил насмерть женщину
Происшествия, 
С места аварии он скрылся

В Баунтовском районе Бурятии водитель машины «Тойота Камри» в посёлке Багдарин совершил наезд на 47-летнюю женщину, которая двигалась в попутном направлении по обочине. После чего с места аварии мужчина скрылся.  

В результате происшествия пешеход от полученных травм скончалась на месте аварии, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
ДТП
 
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