В Бурятии водитель «Тойоты Камри» сбил насмерть женщину

С места аварии он скрылся
В Баунтовском районе Бурятии водитель машины «Тойота Камри» в посёлке Багдарин совершил наезд на 47-летнюю женщину, которая двигалась в попутном направлении по обочине. После чего с места аварии мужчина скрылся.
В результате происшествия пешеход от полученных травм скончалась на месте аварии, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
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