В Чите мужчина украл оставленный без присмотра телефон



В отдел полиции «Ингодинский» УМВД России по Чите поступило сообщение о краже мобильного телефона «Хуавей 8» стоимостью около 11 тысяч рублей. Молодой человек оставил смартфон без присмотра на парте в одном из образовательных учреждений города, а когда вернулся, его не обнаружил.



В ходе расследования подозреваемый был установлен. От него получены признательные показания. Полицейские выяснили, что молодой человек увидел оставленное без присмотра имущество и похитил его.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Похищенный телефон изъят и возвращён хозяину, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

