В Забайкалье трое налётчиков напали на пенсионерку

Они отобрали у неё телефоны, цепочку и серьги





В межмуниципальный отдел МВД России «Приаргунский» за помощью обратилась 57-летняя жительница посёлка Досатуй, которая стала жертвой налётчиков. Полицейские установили, что к женщине в дом ворвались трое неизвестных, нанесли побои и, угрожая ножом, потребовали передачи денег. Получив отказ, один из налётчиков сорвал с шеи потерпевшей цепочку с крестиком и заставил снять серьги. После этого подельники похитили два сотовых телефона и скрылись.









Сотрудники уголовного розыска опросили десятки граждан, отработали около 30 лиц, ведущих асоциальный образ жизни и ранее попадавших в поле зрения правоохранителей. В результате все трое злоумышленников были задержаны. Ими оказалась односельчане потерпевшей, в том числе женщина. Один из подозреваемых недавно освободился из мест лишения свободы. Похищенное имущество у них изъято и возвращено потерпевшей.





Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



