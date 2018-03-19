Родственники пропавшего курсанта из Бурятии разыскивают его более 10 лет

Жительница Бурятии Татьяна Перевалова уже больше десяти лет разыскивает в Амурской области своего родного брата, Тетюева Максима Сергеевича, 1983 года рождения
По официальным данным, молодой человек утонул на реке Зея 10 июля 2005 года, но семья не верит в то, что он погиб — ведь тело так и не было найдено.
— Максим учился на 3 курсе ДВОКУ. 10 июля он был в увольнении и отправился с друзьями на пляж. Оттуда он позвонил нам, мы поговорили, сказал, что все хорошо. Больше он в училище не вернулся и не выходил на связь. А через некоторое время нам пришло уведомление, что Максим утонул. Дело длилось два года, потом его закрыли. На этом все. Мы много делали запросов, но так и ничего не добились. Приезжали в ваш город, ходили к следователю — ничего, утонул и все, только вещи отдали. Ну вы тогда тело представьте, раз утонул! И спецтехникой искали — бесполезно, так и не нашли, — рассказала Татьяна корреспонденту АСН24.
Прошло уже почти 13 лет, но семья все еще не теряет надежды. Родственники предполагают, что кто-то помог Максиму, но из-за стресса он потерял память. Объявление о розыске брата Татьяна разместила на различных форумах и в группах в соцсетях, и, по ее словам, уже есть отклик.
— Мне люди пишут, что видели похожего на Максима человека, но на свое имя он не откликается, значит, точно без памяти. И с ним постоянно какая-то женщина рядом, вроде как постарше его. Говорят, что, когда его окликали, она старалась его побыстрее увести, как будто не хотела, чтобы узнали… А сейчас я переписываюсь с девушкой, она говорит, что работал такой парень на в 2012 году на одном из местных предприятий. Я, конечно, не знаю, верите ли вы в экстрасенсов и бабушек. Но все говорят одно и то же: что живой, без памяти, его какая-то женщина спасла, у нее двое детей, — говорит сестра.
Родные продолжают верить, надеяться и ждать и будут рады любой информации о Максиме Тетюеве или о событиях 10 июля 2005 года. Контакты сестры находятся в редакции «Амурской службы новостей».
В новостных заметках о происшествии 13-летней давности только скупые строчки: в Благовещенске за выходные утонуло два человека, один из них курсант ДВВКУ (так тогда называлось ДВОКУ). Он купался возле автомобильного моста через Зею, сообщает asn24.ru.
Родственники пропавшего курсанта из Бурятии разыскивают его более 10 лет
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