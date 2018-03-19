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Родственники пропавшего курсанта из Бурятии разыскивают его более 10 лет

Происшествия, 
Жительница Бурятии Татьяна Перевалова уже больше десяти лет разыскивает в Амурской области своего родного брата, Тетюева Максима Сергеевича, 1983 года рождения

По официальным данным, молодой человек утонул на реке Зея 10 июля 2005 года, но семья не верит в то, что он погиб — ведь тело так и не было найдено.

— Максим учился на 3 курсе ДВОКУ. 10 июля он был в увольнении и отправился с друзьями на пляж. Оттуда он позвонил нам, мы поговорили, сказал, что все хорошо. Больше он в училище не вернулся и не выходил на связь. А через некоторое время нам пришло уведомление, что Максим утонул. Дело длилось два года, потом его закрыли. На этом все. Мы много делали запросов, но так и ничего не добились. Приезжали в ваш город, ходили к следователю — ничего, утонул и все, только вещи отдали. Ну вы тогда тело представьте, раз утонул! И спецтехникой искали — бесполезно, так и не нашли, — рассказала Татьяна корреспонденту АСН24.

Прошло уже почти 13 лет, но семья все еще не теряет надежды. Родственники предполагают, что кто-то помог Максиму, но из-за стресса он потерял память. Объявление о розыске брата Татьяна разместила на различных форумах и в группах в соцсетях, и, по ее словам, уже есть отклик.

— Мне люди пишут, что видели похожего на Максима человека, но на свое имя он не откликается, значит, точно без памяти. И с ним постоянно какая-то женщина рядом, вроде как постарше его. Говорят, что, когда его окликали, она старалась его побыстрее увести, как будто не хотела, чтобы узнали… А сейчас я переписываюсь с девушкой, она говорит, что работал такой парень на в 2012 году на одном из местных предприятий. Я, конечно, не знаю, верите ли вы в экстрасенсов и бабушек. Но все говорят одно и то же: что живой, без памяти, его какая-то женщина спасла, у нее двое детей, — говорит сестра.

Родные продолжают верить, надеяться и ждать и будут рады любой информации о Максиме Тетюеве или о событиях 10 июля 2005 года. Контакты сестры находятся в редакции «Амурской службы новостей».

В новостных заметках о происшествии 13-летней давности только скупые строчки: в Благовещенске за выходные утонуло два человека, один из них курсант ДВВКУ (так тогда называлось ДВОКУ). Он купался возле автомобильного моста через Зею, сообщает asn24.ru.
розыск
 
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