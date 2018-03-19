Взрыв на борту самолёта предотвратил инспектор по досмотру аэропорта в Иркутске
33-летний житель Бурятии пытался пронести в салон самолёта, который следовал в Бодайбо Иркутской области 10 детонаторов. Сотрудник аэропорта Иркутска задержал его с запрещённым грузом, который мог спровоцировать взрыв на борту воздушного судна. Возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Иркутского линейного отдела МВД России на воздушном транспорте.
Известно, что 27 февраля 2018 года злоумышленник привёз указанные взрывоопасные предметы с работы вахтовым методом.
— Перевозка такого количества детонаторов без соответствующей упаковки могла привести к непроизвольному взрыву, что неизбежно повлекло бы за собой авиакатастрофу, — отметили в пресс-службе международного аэропорта Иркутск.
Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде.
Житель Бурятии пытался пронести в самолёт 10 детонаторов
Происшествия, Фото:
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