Фан-аккаунт главы Бурятии в TikTok набирает популярность







Официальные страницы Алексея Цыденова есть в Instagram, Facebook и «Вконтакте». По словам республики, он сам ведёт свои странички. Это, впрочем, и так видно по содержанию постов. В отличие от других чиновников, за которых страницы ведут пресс-службы, здесь нет сухих пресс-релизов. Отчёты о командировках и различной проделанной работе глава явно пишет сам. Он также публикует семейные фотографии.



В социальной сети TikTok набирает популярность фанатский аккаунт сторонников главы Бурятии Алексея Цыденова под названием tsydenov_life. Здесь пока всего 11 видео, суммарно они собрали более 21 тысячи лайков.Здесь собрали шуточные и трендовые видео с участием Алексея Цыденова. К примеру, один из роликов призывает «не флиртуй с ним», где юмористка Марина Кравец отвечает: «Не собираюсь», но потом взглядом «на главу Бурятии» показывает обратное решение.Также здесь есть видео, на котором глава Бурятии показан в детстве и сейчас.