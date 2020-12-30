Глава Бурятии исполнил желания детей

Алексей Цыденов подарил детям различные подарки – от техники до телескопа
Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил с наступающим Новым годом детей, принявших участие во всероссийской акции «Ёлка желаний» и региональном партийном проекте «Ёлка добра». Участникам акции «Елка желаний» 9-летней Туе из Тункинского района глава республики передал гитару с чехлом, её брату и сестре телефон и планшет, школьнику из Муйского района Николаю телескоп, Веронике из Курумканского района телефон и наушники. Участнице акции «Ёлка добра» Юлии Алексей Цыденов подарил планшет, рассказали в пресс-службе правительства Бурятии.
Глава республики поговорил с участниками акций и их семьями в формате видеоконференцсвязи.
- Поздравляю всех с наступающим Новым годом, хочу в новом году пожелать всего самого хорошего, чтобы у вас все получалось, чтобы с учебой у вас было все хорошо, чтобы друзья у вас были верные и надежные, чтобы никакие болезни нам не мешали с ними общаться. А уходящий год пусть вам запомнится только хорошими моментами и эти подарки тоже пусть станут добрыми воспоминаниями, - обратился к семьям Алексей Цыденов.
Глава Бурятии отметил, что Туя, которая отправила в этом году свое письмо на «Елку желаний», в данный момент проходит лечение в онкологическом отделении, но все равно вышла на связь.
- Туя, твоя гитара ждет тебя дома, поправляйся. Хочу поздравить большую дружную семью Туи. Желаю, чтобы у вас в новом году было все хорошо, здоровье у ваших детей только крепло. Туя оставила пожелание о новой гитаре с чехлом, подарок мы передали, также передали подарки брату и сестре Туи, надеюсь, что все понравилось, - добавил Алексей Цыденов.
Еще один участник всероссийской акции «Елка желаний», пожелание которого глава Бурятии вытянул в ходе Совета округа ДФО во Владивостоке, школьник из Муйского района Николай поблагодарил Алексея Цыденова за подарок, мальчик с ограниченными возможностями здоровья хотел на Новый год телескоп.
- Телескоп уже доставили к нам домой. Не думали, что получим такой долгожданный и ценный подарок для нашего сына. Из-за ограниченных финансовых возможностей мы бы не смогли приобрести такое дорогостоящее оборудование, спасибо большое, что такие акции существуют, дают возможность осуществить детские мечты, - обратились родители Николая.
Третья участница всероссийской акции «Елка желаний» Вероника также проживает в Бурятии, она написала в письме, что хотела себе новый телефон и наушники, но купить девочке такой подарок никто не может, она сирота.
- Вероника, знаю, что твой подарок тебе уже передали, пусть новый телефон с наушниками помогает тебе не только музыку слушать, но и учиться, - сказал Алексей Цыденов.
Глава Бурятии исполнил желания детей
Власть, Фото:
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